16 июля 2020, 18:45
Мужчина с игрушечным автоматом пугал прохожих в Петербурге
В Адмиралтейском районе Петербурга пьяный мужчина напугал жителей города. Он разгуливал с игрушечным автоматом. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
Около 10 часов в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение, что мужчина гуляет у дома № 71 на проспекте Римского-Корсакова с предметом, похожим на автомат.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего подозреваемого.
Оказалось, что мужчина очень пьян, а оружие у него в руках игрушечное. Тем не менее, его отправили в отдел полиции, где составили протокол о мелком хулиганстве с последующим принятием мер в виде административного ареста.