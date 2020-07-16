Мужчина с игрушечным автоматом пугал прохожих в Петербурге

Около 10 часов в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение, что мужчина гуляет у дома № 71 на проспекте Римского-Корсакова с предметом, похожим на автомат.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего подозреваемого.

Оказалось, что мужчина очень пьян, а оружие у него в руках игрушечное. Тем не менее, его отправили в отдел полиции, где составили протокол о мелком хулиганстве с последующим принятием мер в виде административного ареста.