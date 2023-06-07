Эксклюзив 07 июня 2023, 14:28 Мужчину насмерть завалило землей на стройке в Москве Источник «360»: заваленный землей мужчина погиб на стройке на востоке Москвы istockphoto.com

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На строительной площадке на Соколиной горе в ВАО Москвы мужчину насмерть завалило землей, рассказал источник «360».

Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера МЧС в 11:50. Причины происшествия не известны.

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