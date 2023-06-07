07 июня 2023, 14:28
Мужчину насмерть завалило землей на стройке в Москве
Источник «360»: заваленный землей мужчина погиб на стройке на востоке Москвы
На строительной площадке на Соколиной горе в ВАО Москвы мужчину насмерть завалило землей, рассказал источник «360».
Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера МЧС в 11:50. Причины происшествия не известны.
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Ранее в Москве ребенок погиб при пожаре в многоэтажке на Ленинском проспекте.
Смертность
Строительство
Москва 2023
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