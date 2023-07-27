Происшествия 27 июля 2023, 18:07 Мужчину арестовали из-за угроз отравить домашних животных в московском ЖК Суд арестовал на 10 суток мужчину после угроз отравить домашних животных в московском ЖК Фото: freepik.com

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Суд в столице отправил на 10 суток в изолятор мужчину, который угрожал убить домашних питомцев в жилом комплексе. Против подозреваемого возбудили административное дело о мелком хулиганстве, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«По решению Дорогомиловского суда мужчина признан виновным в совершении мелкого хулиганства, ему назначен административный арест сроком на 10 суток», — уточнили в ведомстве.

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До этого к полицейским обратились москвичи, заявив, что на территории ЖК, расположенного на улице Василисы Кожиной, мужчина угрожал владельцам домашних животных отравить их питомцев.

На место прибыли правоохранители, задержали подозреваемого и привезли в отдел полиции для разбирательства.

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