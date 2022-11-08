Живодерка жестоко избила собаку на лестничной площадке в Химках | 360°

Эксклюзив 08 ноября 2022, 14:53 Живодерка жестоко избила собаку на лестничной площадке в Химках Камеры наблюдения сняли, как девушка жестоко избила собаку в подъезде дома в Химках

Читать 360tv в

Жители одного из домов на проспекте Мельникова в Химках пожаловались в полицию на соседку, которая жестоко избила свою собаку на лестничной площадке. Издевательства над животным попали на камеры видеонаблюдения.

На записи можно видеть, как девушка шла к лифту вместе с собакой, нажала кнопку вызова, а потом начала жестоко бить питомца. Она швырнула пса на пол, рывком подняла за ошейник и продолжила кидать, бить обеими руками. Остановило девушку только то, что в какой-то момент на этаж прибыл лифт и из него вышла женщина.

Реклама

Одна из жительниц дома в беседе с «360» рассказала, что узнала о происшествии, потому что ее сын попросил в общедомовом чате убрать за собакой в подъезде. Вероятно, избитое животное обмочилось от ужаса, когда на него напала собственная хозяйка. Потом другие жильцы выложили видео. Так все узнали о том, что произошло на лестничной площадке.

Реклама

В региональном ГУ МВД «360» сообщили, что в дежурную часть поступили заявления от местных жительниц об избиении собаки девушкой в подъезде одного из домов в Химках. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут решение в соответствии с законодательством.

По словам источника «360», девушке, которая избила пса, 18 лет. Она окончила девять классов средней школы. Чем занимается в настоящее время, неизвестно.