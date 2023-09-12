Происшествия 12 сентября 2023, 01:36 Мужчина выбросил свою собаку с пятого этажа в Подольске ГУ МВД по Подмосковью: в Подольске мужчина выбросил свою собаку из окна Freepik

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В Подольске задержали мужчину, который выкинул из окна с пятого этажа свою собаку. Об этом сообщило главное управление МВД России по Подмосковью в своем Telegram-канале.

В полиции уточнили, что в 10 сентября в дежурную часть поступило сообщение о жестоком обращении с животным. В квартире дома, расположенного на улице Плещеевская, мужчина выбросил из окна пятого этажа свою собаку. Пострадавшего питомца отвезли в ветеринарную клинику.

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Хозяина собаки задержали. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

В начале сентября живодер с ножом напал на двух бездомных собак в Щелкове. Мужчина пырнул спокойно лежавших животных. В результате одна из собак погибла, другая получила ранения. Злоумышленника разыскивают. Против него возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».