Эксклюзив 05 сентября 2023, 13:41 Нападение живодера на дворняг в Щелкове попало на видео «360»: появились кадры нападения мужчины на бездомных собак в Щелкове

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Живодер набросился на двух дворняг на улице Шмидта в Щелкове. Кадры жестокого нападения оказались в распоряжении «360».

Мужчина с острым предметом в руках подошел к животным, когда они мирно лежали недалеко от мусорных баков, вероятно, надеясь чем-нибудь полакомиться. Неизвестный, который в тот момент выгуливал своего питомца, пырнул дворняг: сначала одну, потом другую.

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На записи с камер наблюдения видно, что бездомные собаки не нападали на человека. Напротив, они, опустив головы, начали отходить от него. После атаки перепуганные животные убежали. Одна из собак сразу же начала хромать.

По требованию прокуратуры Московской области возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». В пресс-службе ведомства пояснили, что бездомные собаки по кличкам Бетховен и Каштанка были чипированы. По данным ведомства, мужчина неизвестным предметом несколько раз ударил собак.

Бетховен скончался, Каштанка получила ранения в область холки и лопатки. Злоумышленника разыскивают.