Важное 15 марта 2024, 14:38 Мужчина в Пензенской области передавал ВСУ сведения об объектах ОПК ФСБ: в Пензенской области задержали подозреваемого в сотрудничестве с ВСУ РИА «Новости»

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Силовики задержали мужчину по подозрению в передаче ВСУ сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса в Пензенской области. Об этом сообщила ГТРК «Пенза» со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным правоохранителей, мужчина в течение 2023 года неоднократно собирал и передавал информацию о предприятии, выполняющем гособоронзаказ. Он оказывал содействие Украине в деятельности, которая направлена против безопасности России.

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Сотрудники следственного отдела УФСБ России по региону возбудили против него уголовное дело за госизмену в форме шпионажа.

Ранее ФСБ задержала в Брянске уроженца Краснодарского края, который готовил теракты в преддверии президентских выборов. Силовики нашли взрывные устройства, заложенные подозреваемым у соцобъектов.