15 марта 2024, 14:00
Готовившего теракты в Брянске члена «Легиона „Свобода России“» поймала ФСБ
ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в Брянске
Участника запрещенной в России террористической организации «Легион „Свобода России“»* задержали за подготовку терактов в Брянске перед выборами президента. Преступник занимался этим по заданию спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Задержанный — житель Краснодарского края 2002 года рождения. После вербовки в ряды запрещенной организации он получил задание совершить теракты на территории Брянска.
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Для этого, по информации ФСБ, мужчина изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства, которые потом заложил возле входов в административные здания энергетических компаний и социнфраструктуры.
Преступления предотвратили. Против задержанного возбудили дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Санкция по ним предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, подчеркнули в ведомстве.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании украинского агента, который пытался путать силы ПВО с помощью фальшивых целей.
*«Легион „Свобода России“» — запрещенная в России террористическая организация.
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Украина
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