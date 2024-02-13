13 февраля 2024, 09:19
Мужчина в Новосибирской области совершил самоподжог
Житель Новосибирской области устроил акт самосожжения
Житель населенного пункта Довольное в Новосибирской области совершил акт самосожжения. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщила группа «Служба 112 Новосибирской области».
По предварительным данным, перед самосожжением он облил себя бензином. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, пожарные и полиция. Обстоятельства ЧП и состояние пострадавшего на данный момент неизвестны.
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Ранее в Москве мужчина поджег себя около здания телецентра. Спасти его успели сотрудники Росгвардии, которые сбили пламя и оперативно вызвали врачей. Источник «360» сообщал, что пострадавшему около 45 лет, вероятно, он состоял на учете в психиатрической клинике.
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