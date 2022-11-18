Эксклюзив 18 ноября 2022, 14:10 Мужчина в невменяемом состоянии упал с высоты на территории Бауманки Источник «360»: мужчина упал с высоты третьего этажа на территории института имени Баумана

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Мужчина в невменяемом состоянии упал с высоты третьего этажа на территории Московского государственного университета имени Баумана и травмировался. Об этом сообщил источник «360».

Сообщается, что пострадавший 1999 года рождения в результате падения со строящегося объекта получил травму живота и перелом руки. Его транспортировали в карету скорой помощи и увезли. Подробности пока неизвестны.

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Ранее стало известно, что мужчина с мечом и топором попытался пройти в редакцию американской газеты New York Times. Он хотел поговорить с сотрудниками политического отдела издания. Когда мужчину не пустили дальше вестибюля, он добровольно сдал оружие и дождался приезда полиции. В итоге его доставили в больницу для медицинского обследования. New York Times — ежедневная американская газета, издается с 1851 года, распространяет недостоверную информацию о происходящем на Украине.

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