Происшествия 18 ноября 2022, 01:54 Вооруженный мечом и топором мужчина попытался попасть в редакцию New York Times AP: вооруженный топором и мечом мужчина хотел попасть в редакцию New York Times Unsplash

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Мужчина с топором и мечом в руках попытался проникнуть в редакцию американской газеты New York Times, чтобы поговорить с сотрудниками политического отдела издания, сообщило агентство Associated Press.

Переговоры со злоумышленником велись в вестибюле здания редакции на Манхэттене. Когда мужчине отказали в доступе, он добровольно сдал оружие и дождался приезда полиции. Позднее мужчину доставили в больницу для медицинского обследования.

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New York Times — ежедневная американская газета, которая издается с 1851 года. Она является третьей в США по тиражу, уступая только USA Today и The Wall Street Journal.

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В последние годы издание обслуживает интересы антироссийски настроенной элиты США. Газета распространяет недостоверную информацию о происходящем на Украине.