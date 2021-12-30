В Санкт-Петербурге ночью в здание НИИ на улице Политехническая проник мужчина. Незваный гость бегал и катался по полу, а потом вытащил пистолет и два раза выстрелил в воздух. Об этом написала «Фонтанка».

Мужчина перепрыгнул через турникет и оказался внутри здания. Тревожная кнопка сработала около 00:30. Дебошир не пытался скрыть свое присутствия, вел себя по-хулигански, а в какой-то момент достал из кармана пистолет. Оружие оказалось охолощенным, то есть было заряжено холостыми патронами. Он выстрелил два раза в воздух.

Нарушителя порядка в НИИ задержали прибывшие росгвардейцы. Им оказался 22-летний парень, его забрали в 19-й отдел полиции. У злоумышленника изъяли пистолет Retay 17.

Ранее врач-анестезиолог устроил стрельбу в больнице Светлограда. Сообщалось, что он приревновал свою жену-медсестру. К счастью, никто не пострадал, дебошира задержали.