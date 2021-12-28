«„Товарища“ задержали». Очевидец рассказал об обстановке в больнице в Светлограде

Очевидец Андрей К., находящийся в травматологическом отделении в больнице Светлограда, где врач-анестезиолог устроил стрельбу, рассказал «360» о происшествии. Он показал обстановку на видео.

«На данный момент машина полиции еще стоит. „Товарища“ задержали. Им оказался наш местный врач-анестезиолог, который приревновал жену и в состоянии алкогольного опьянения ворвался в поликлинику с ружьем - предположительно, „Сайга“, многозарядное», — рассказал очевидец.

По данным источника, были слышны и крики, и хлопки, похожие на выстрелы.

Ранее стало известно, что что муж-хирург приревновал жену-медсестру, которая работает в этой же больнице в Светлограде, и решил устроить вооруженные разборки. Он пришел в больницу с карабином, стал ломиться в закрытый кабинет и стрелять по стенам, в потолок и двери. Пациенты в панике начали выбегать из больницы. Персонал закрылся в кабинетах. Никто не пострадал. Позже дебошира задержали силовики.