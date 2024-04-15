Происшествия 15 апреля 2024, 04:31 Мужчина устроил стрельбу в пункте выдачи маркетплейса в Петербурге МВД: полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в маркетплейсе в Петербурге РИА «Новости»

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Конфликт со стрельбой произошел в одном из пунктов выдачи товаров в Санкт-Петербурге. Посетитель начал стрелять в работника маркетплейса. Нападавшего задержали. Об этом сообщила полиция города в своем Telegram-канале.

Конфликт произошел в пункте выдачи на Заневском проспекте. Один из посетителей зашел в помещение с собакой. Сотрудники маркетплейса сделали ему замечание и попросили вывести пса на улицу. Посетитель с требованием не согласился.

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«Конфликт с сотрудником выкатился на улицу, в результате подозреваемый несколько раз выстрелил в его сторону из аэрозольного пистолета, после чего ушел с места происшествия», — сообщили в полиции.

В результате никто не пострадал.

В пятницу, 12 апреля, бывший помощник депутата Заксобрания Ленобласти Дмитрий Сенин устроил дебош со стрельбой в петербургском ресторане «Мясо и хлеб». Мужчина с порога начал угрожать посетителем и сотрудникам заведения травматическим пистолетом. Дебошир оттаскал за шею и волосы одну из официанток и ранил посетителя, который попытался вступиться за девушку. Полицейские скрутили и обезоружили буйного посетителя. На него завели уголовное дело о хулиганстве.