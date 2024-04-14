Криминал 14 апреля 2024, 17:18 Раскрыта личность стрелка из петербургского ресторана «Мясо и хлеб» 78.ru: дебош со стрельбой в ресторане Петербурга устроил экс-помощник депутата РИА «Новости»

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Ранившим в ногу из травматического пистолета и избившим официантку в ресторане «Мясо и хлеб» на улице Ворошилова в Санкт-Петербурге оказался бывший помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Сенин. Об этом сообщило издание 78.ru.

По данным журналистов, мужчина пришел в ресторан в минувшую пятницу, 12 апреля, и с порога начал угрожать посетителям и сотрудникам заведения травматическим пистолетом.

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В попытке успокоить дебошира ранение ноги получил 44-летний гость. Молодую официантку бывший помощник народного избранника оттаскал за шею.

Редакция опубликовала видео с моментом нападения и дебошем буйного посетителя.

Скрутили вооруженного мужчину прибывшие на место сотрудники полиции. Оружие у Сенина забрали.

В пресс-службе главка МВД сообщили, что после дебоша в заведении общественного питания завели уголовное дело о хулиганстве.

По данным журналистов, ранее экс-помощник депутата уже попадал в поле зрения правоохранителей по уголовным делам о наркотиках, мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью. Криминальный багаж не помешал ему получить благодарность от областного парламента за безупречную работу.

В конце февраля сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу около ресторана на Лесной улице Москвы нетрезвого мужчину. По словам сотрудников заведения, стрелок вышел из заехавшей на территорию дворика заведения машины с громкой музыкой. После этого нетрезвый пассажир достал пистолет иначал палить в воздух.