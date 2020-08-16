16 августа 2020, 20:30
Мужчина устроил погром в московской медклинике, где делают тесты на коронавирус, — видео
В районе Марьино мужчина ворвался в клинику, где делают тесты на коронавирус. Он разнес мебель и угрожал медперсоналу.
В Сети появилось видео, где запечатлено состояние клиники после погрома. В палатах лежит поломанная мебель и техника. Полы залиты водой. На ролике слышно, как девушка, пережившая погром, сильно плачет.
В пресс-службе МВД Москвы сообщили «360», что сотрудники полиции вызвали для мужчины бригаду специализированной помощи и отправили мужчину на осмотр. Также в ведомстве подтвердили, что мужчина конфликтовал с сотрудниками клиники. Причины произошедшего устанавливаются.
Накануне в клинике Саратова родственники умершего пациента устроили в учреждении дебош. После того как медперсонал сообщил о смерти пациента его родственникам, у них началась истерика, они начали крушить все вокруг.