В районе Марьино мужчина ворвался в клинику, где делают тесты на коронавирус. Он разнес мебель и угрожал медперсоналу.

В Сети появилось видео, где запечатлено состояние клиники после погрома. В палатах лежит поломанная мебель и техника. Полы залиты водой. На ролике слышно, как девушка, пережившая погром, сильно плачет.

В пресс-службе МВД Москвы сообщили «360», что сотрудники полиции вызвали для мужчины бригаду специализированной помощи и отправили мужчину на осмотр. Также в ведомстве подтвердили, что мужчина конфликтовал с сотрудниками клиники. Причины произошедшего устанавливаются.

Накануне в клинике Саратова родственники умершего пациента устроили в учреждении дебош. После того как медперсонал сообщил о смерти пациента его родственникам, у них началась истерика, они начали крушить все вокруг.