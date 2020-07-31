Родственники умершего устроили дебош в больнице Саратова

В ночь на пятницу у ГКБ № 1 в Саратове собралась целая толпа родственников одного из пациентов. Когда врачи сообщили о смерти мужчины, они устроили в медучреждении настоящий погром.

Информацию об инциденте очевидцы разместили в паблике «Саратов ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». «На втором этаже все крушат, на врачей бросаются», — поделились в Сети.

Одна из пациенток ГКБ № 1 написала, что родственники дежурили около клиники с утра четверга.

«Когда им сообщили, что родственник умер, у них началась истерика. Они все кинулись громить больницу, бросались на врачей, вели себя неадекватно», — отметила женщина.

Главный врач больницы Евгений Ковалев рассказал изданию «Саратов 24», что близкие умершего ворвались в приемное отделение около 21:00. Мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии, его привезла скорая.

«Пациенту была проведена экстренная хирургическая операция и оказана вся необходимая медицинская помощь, однако спасти мужчину не удалось», — пояснил Ковалев.

Агрессивно настроенные родственники повредили магнитный замок, проникли в помещение и устроили дебош. Они требовали «немедленно выдать им тело умершего».

В больницу вызвали несколько нарядов группы быстрого реагирования и полицию. С их помощью людей удалось утихомирить. Из больницы они ушли добровольно — правоохранителям не пришлось применять силу.

«Работники учреждения не пострадали. Правовую оценку действиям проникших в учреждение лиц дадут правоохранительные органы», — заключил главврач.

Саратовские полицейские начали проверку по факту случившегося. Четырех участников погрома задержали.