Эксклюзив 01 февраля 2024, 14:59 Мужчина упал в шахту лифта в Новой Москве Рабочий упал в шахту лифта на стройке в поселении Внуковское в Новой Москве РИА «Новости»

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Мужчина упал в шахту лифта строящейся многоэтажки в поселении Внуковское в Новой Москве. О происшествии «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его информации, инцидент произошел в доме на улице Бориса Пастернака. Местные жители сообщили о том, что мужчина не подает признаков жизни. Предположительно, он упал с 17-го этажа.

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К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Другие подробности произошедшего уточняются.

Накануне лопнувший кабель чуть не убил рабочего в центре Москвы. Его спецовка загорелась, коммунальщик получил сильные ожоги тела. Его госпитализировали.

Еще один рабочий погиб на стройке на севере города, когда на него упали строительные леса. Конструкция столкнулась с гидравлической стрелой. Мужчина скончался прямо на месте происшествия. Следствие назначило необходимые экспертизы и изъяли документы строительной организации.