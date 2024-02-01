01 февраля 2024, 14:59
Мужчина упал в шахту лифта в Новой Москве
Рабочий упал в шахту лифта на стройке в поселении Внуковское в Новой Москве
Мужчина упал в шахту лифта строящейся многоэтажки в поселении Внуковское в Новой Москве. О происшествии «360» сообщил источник в экстренных службах.
По его информации, инцидент произошел в доме на улице Бориса Пастернака. Местные жители сообщили о том, что мужчина не подает признаков жизни. Предположительно, он упал с 17-го этажа.
Реклама
К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Другие подробности произошедшего уточняются.
Накануне лопнувший кабель чуть не убил рабочего в центре Москвы. Его спецовка загорелась, коммунальщик получил сильные ожоги тела. Его госпитализировали.
Еще один рабочий погиб на стройке на севере города, когда на него упали строительные леса. Конструкция столкнулась с гидравлической стрелой. Мужчина скончался прямо на месте происшествия. Следствие назначило необходимые экспертизы и изъяли документы строительной организации.
МЧС РФ
Москва
Реклама
Реклама