Происшествия 30 января 2024, 12:20 Лопнувший кабель чуть не убил рабочего в центре Москвы Mash: коммунальщик едва не сгорел в центре Москве из-за лопнувшего кабеля РИА «Новости»

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Рабочий едва не погиб на Зубовском бульваре в Москве. Его спецовка загорелась, когда мужчину задел лопнувший кабель на 10 тысяч ватт на месте проведения работ. О происшествии сообщил Telegram-канал Mash.

Местные жители услышали сильный хлопок, напоминающий взрыв газового баллона, а после увидели коммунального работника в горящей спецовке. Пылающую одежду удалось потушить его коллегам.

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Пострадавшего доставили в больницу с ожогами всего тела. Ему оказывают медицинскую помощь.

Ранее после гибели рабочего на севере Москвы возбудили уголовное дело. Он пострадал после столкновения стационарной гидравлической бетонораспределительной стрелы со строительными лесами, которые упали на него. Мужчина скончался на месте происшествия.