Мужчина упал в ледяной разлом на склоне Эльбруса

Уточняется, что глубина трещины составляет около 15 метров. От плачевных последствий туриста спас сноуборд. На нем мужчина удерживал себя в подвешенном состоянии до того, как приехали спасатели. Их вызвала подруга спортсмена, в компании которой он путешествовал, написал сайт «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что после схода лавины в Домбае и из-за плохой погоды для катания закрыли горнолыжные курорты «Архыз» и «Эльбрус».