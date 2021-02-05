05 февраля 2021, 11:13
Мужчина упал в ледяной разлом на склоне Эльбруса
Мужчина провалился в ледяной разлом, находясь на склоне Эльбруса на высоте четырех тысяч метров, сообщил Пятый канал.
Уточняется, что глубина трещины составляет около 15 метров. От плачевных последствий туриста спас сноуборд. На нем мужчина удерживал себя в подвешенном состоянии до того, как приехали спасатели. Их вызвала подруга спортсмена, в компании которой он путешествовал, написал сайт «Дни.ру».
Ранее сообщалось, что после схода лавины в Домбае и из-за плохой погоды для катания закрыли горнолыжные курорты «Архыз» и «Эльбрус».