Два российских горнолыжных курорта закрылись из-за риска схода лавин

«Мы закрывали наши курорты „Архыз“ и „Эльбрус“ для катания и столкнулись со шквалом критики приехавших на курорт гостей. Люди критиковали работу по подготовке трасс и непонятные, по их мнению, причины закрытия», — написал Хамишевич.

Он напомнил, что горы — это стихия̆, к которой нужно относиться максимально осторожно. По словам Хамишевича, критически важно следовать всем требованиям курортов, рекомендациям спасателей и метеослужб.

Днем 18 января на горнолыжную трассу в Домбае сошла лавина. Под завалами оказались люди. Во время ЧП погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Поисково-спасательные работы приостановили вечером из-за плохой погоды. Сегодня утром операцию возобновили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после схода снежной лавины на склоне горы Мусса-Ачитара.