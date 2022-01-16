Мужчина упал на рельсы на станции метро «Строгино» в Москве
Мужчина упал на рельсы на станции метро «Строгино» на Арбатско-Покровской линии метро Москвы
Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы оказалось прервано между станциями «Строгино» и «Кунцевская». В воскресенье, 16 января, на рельсы первой станции упал пассажир. Об этом источники, знакомые с ситуацией, сообщили агентству «Интерфакс».
«На рельсы станции „Строгино“ упал пассажир, для его спасения отключено напряжение контактного рельса», — сказал собеседник агентства. Как добавили в московском департаменте транспорта, на данном участке были увеличены интервалы движения поездов, поскольку человек оказался на путях.
Как уточняет Telegram-канал «Новости Москвы», очевидцы считают, что упавший мужчина мог быть пьяным. По сведениям свидетелей, он остался жив, ему оказывают помощь медики. Официальных данных о его состоянии пока не поступало.
Ранее на станции метро «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии погиб человек. Он упал на рельсы в субботу, 13 ноября. По предварительным данным, мужчина пытался спасти другого человека, который мог приходиться ему братом. Выживший сбежал с места происшествия.