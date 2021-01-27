Мужчина умер во время секса в Малави

Уточняется, что девушка испугалась и хотела убежать, но потом все же позвонила в полицию. Правоохранители провели проверку и установили причину смерти. Уточняется, что мужчина во время полового акта потерял сознание. Из-за слишком сильного оргазма у него произошел разрыв кровеносных сосудов в мозгу.

Известно, что девушку не привлекли к ответственности в связи с произошедшим инцидентом.

Ранее звезда «Анны Карениной» и «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли решила отказаться от обнаженных сцен. Британская актриса уточнила, что не будет в них сниматься у режиссеров-мужчин. Свою позицию Найтли объяснила в интервью подкасту Chanel Connects. Актриса заметила, что абсолютного табу на эротику у нее нет.

Кира Найтли добавила, что отчасти дело в гордости, другая причина — «мужской взгляд». В теории феминизма так характеризуют изображение действительности как ее видит гетеросексуальный мужчина.