Происшествия 31 января 2024, 14:23 Мужчина украл два кольца из ювелирного магазина в Москве Мужчина украл два кольца за 250 тысяч рублей из ювелирного магазина в Москве

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В Москве мужчина украл из ювелирного магазина на улице Грузинский Вал два кольца стоимостью 250 тысяч рублей. О происшествии рассказала пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

По информации ведомства, злоумышленник под видом покупателя зашел в магазин и попросил продавца показать ему два кольца. Стоявшая за прилавком девушка достала ювелирные украшения из витрины. В этот момент грабитель выхватил их из ее рук и скрылся.

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По подозрению задержали 32-летнего мужчину. Похищенное он успел сдать в ломбард.

«Его привлечение к уголовной ответственности по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации („Грабеж“) на контроле в прокуратуре», — добавили в пресс-службе.

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