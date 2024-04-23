Происшествия 23 апреля 2024, 21:32 Мужчина угрожал поджечь себя на борту самолета в Сочи Авиакомпания «Россия»: грозившего подорвать самолет в Сочи пассажира задержали РИА «Новости»

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Житель Москвы во аэропорту Сочи ворвался в один из самолетов и угрожал поджечь себя и взорвать лайнер. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия».

«Во время подготовки к вылету рейса FV6560 Сочи — Санкт-Петербург до начала посадки пассажиров на борту воздушного судна появился посторонний мужчина с сумкой. Он сообщил, что сумка заминирована, а также заявил о готовности себя поджечь», — рассказали в компании.

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Угрожавшим оказался 32-летний москвич, который был зарегистрирован рейс другой авиакомпании. Его задержали сотрудники транспортной безопасности. По факту произошедшего проводится проверка.

В пресс-службе аэропорта также сообщили, что пассажир находился в неадекватном состоянии и выломал аварийную дверь. Запрещенных предметов или веществ при нем не оказалось.

Службы аэропорта дополнительно осмотрели самолет, после чего он вылетел по маршруту.

Ранее самолет компании Turkish Airlines, следующий по рейсу Варшава — Стамбул, совершил экстренную посадку в Румынии из-за сообщения о бомбе на борту.