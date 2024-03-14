Происшествия 14 марта 2024, 17:50 Мужчина толкнул девушку под поезд в метро Москвы МВД: мужчина толкнул знакомую под поезд в метро Москвы

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Мужчина во время ссоры с девушкой столкнул ее под поезд в метро Москвы. Его задержали и доставили в отдел полиции. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ЧП произошло вечером 13 марта на станции «Войковская» Замоскворецкой линии метро. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, девушка не пострадала.

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Очевидец случившегося не дал подозреваемому скрыться. Мужчину передали в руки полиции. Следственные органы начали проверку по факту покушения на жизнь девушки.

Ранее в на станции МЦД «Матвеевская» электропоезд сбил двух человек. Оба пострадавших погибли прямо на месте.