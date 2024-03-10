Происшествия 10 марта 2024, 02:10 Поезд сбил двух человек на станции МЦД Матвеевская в Москве РЕН ТВ: два человека попали под поезд на станции МЦД Матвеевская в Москве РИА «Новости»

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Два человека попали под поезд и погибли на железнодорожной станции Матвеевская четвертого Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным автора публикации, тело одного пострадавшего лежало на платформе, а второго — возле рельсов.

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«Сила удара была такая, что в нескольких метрах от него лежит его же нога», — рассказал журналист телеканала.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее на Большой кольцевой линии в столичном метро временно увеличили интервалы движения поездов из-за оказавшегося на путях человека. Детали произошедшего уточняются.

Несколько дней назад на Люблинско-Дмитровской линии московского метро на пути упал человек. Из-за этого пришлось приостановить движение поездов. О состоянии упавшего не сообщили.