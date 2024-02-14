Происшествия 14 февраля 2024, 05:04 Мужчина с пистолетами и гранатами ограбил банк в Хабаровске на 13 млн рублей Налетчик с гранатами ограбил банк на 13 млн рублей в Хабаровске РИА «Новости»

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Вооруженный пистолетом и ручными гранатами мужчина ограбил офис банка в Хабаровске, похитив более 13 миллионов рублей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

«По предварительным данным, злоумышленник под угрозой предметов, внешне схожих с оружием: пистолетом и ручными гранатами, открыто похитил 11 миллионов рублей и иностранную валюту», — сообщили в краевой полиции.

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Общая сумма ущерба составила более 13 миллионов рублей. Ограбление произошло в подразделении банка, расположенном на Краснореченской улице в Индустриальном районе.

Правоохранители уже устанавливают личность подозреваемого, принимая меры к его задержанию.

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