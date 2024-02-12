Криминал 12 февраля 2024, 16:11 Подозреваемых в ограблении бойца СВО в Приморье подростков задержали СК: в Уссурийске задержали подозреваемых в ограблении участника СВО РИА «Новости»

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Подростков, подозреваемых в нападении на участника специальной военной операции, задержали в Уссурийске. Об этом сообщили в пресс-службе Управления СК России по Приморскому краю.

«Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю <…> задержаны подростки, избившие участника СВО и похитившие у него имущество», — отметили в ведомстве.

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По версии следствия, в конце января толпа подростков «под предлогом мнимых долговых обязательств» проникла в квартиру к бойцу СВО. Хулиганы избили военнослужащего и украли у него имущество на семь тысяч рублей. Происходящее они сняли на камеру мобильного телефона.

По данному факту возбудили сразу два уголовных дела. Одно из них — по статье о халатности. Региональный главк СК России связал совершенное преступление с некачественной работой органов системы профилактики. В ведомстве уточнили, что ранее уже происходили ситуации, при которых нужно было побеседовать с семьями подростков.

Второе дело по статье о грабеже возбудили полицейские. Следователи изъяли материалы из органов внутренних дел и приняли в производство.