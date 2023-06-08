Эксклюзив 08 июня 2023, 03:35 «Губа со щекой пробиты насквозь». Бультерьер набросился на девочку в лифте многоэтажки в Нижневартовске СК начал проверку по факту нападения бультерьера на девочку в Нижневартовске Unsplash

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Бультерьер набросился на девочку в лифте многоэтажки в Нижневартовске. Следователи СК начали процессуальную проверку. Отец пострадавшего ребенка Владимир рассказал «360» о самочувствии дочери и о том, как произошло нападение собаки.

Сейчас девочка находится в больнице. Врачи зашили рану, но еще несколько дней ребенок проведет в медучреждении. Владимир уже написал заявление в полицию.

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«Сквозная рваная рана, насквозь губа со щекой пробиты. Заявление написано в полицию, но без постановления и осмотра судебных медицинских экспертов они не могут определить степень тяжести нанесенного вреда. А ребенок в больнице, соответственно нельзя пока оценить», — рассказал Владимир.

В момент, когда все произошло, его дочь спускалась в лифте со своей собакой на прогулку. В это время подросток с бультерьером, по всей видимости, возвращался домой. На первом этаже, когда двери лифта открылись, бойцовский пес набросился на собаку девочки, а затем и на нее саму.

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Хозяин бойцовского пса не извинился перед семьей потерпевшей девочки. Более того, Владимир отметил, что по показаниям соседей эта семья сразу после нападения уехала на дачу. Бультерьер был не только без намордника, но и без поводка, отметил мужчина.

«Такой бы ситуации не случилось, я думаю, если бы он ее хотя бы немножко подержал, хоть какое-то усилие приложил. А так собака свободно забежала, вломилась, и получилось то, что получилось», — рассказал отец пострадавшей девочки.

В дальнейшем Владимир намерен обратиться в суд за компенсацией лечения для его дочери. Мужчина уверен, что за это должен заплатить виновник случившегося.

«В дальнейшем намерен подавать в суд для получения компенсации. Если суд решит это правомерным, пусть выписывает постановление, как положено», — сказал Владимир.

Следователи начали процессуальную проверку.

«Следователями будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также степень вреда, причиненного здоровью пострадавшей», — сообщила пресс-служба СК России по ХМАО-Югре.

По результатам проверки правоохранители примут решение.