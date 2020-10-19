Мужчина с ножом напал на девушек в Алтайском крае

Прохожий напал с ножом на двух девушек в Бийске Алтайского края. Одна из них погибла, вторая попала в больницу в тяжелом состоянии.

«По предварительным данным следствия, вечером 18 октября 2020 года в районе улиц Васильева и Социалистической в городе Бийске неизвестный молодой человек напал на двух девушек в возрасте 22 лет», — сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Мужчина ударил одну из девушек ножом в живот — она умерла на месте. Вторая получила ранения в грудь и живот, но успела позвать на помощь. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство». Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося. Подозреваемый еще не найден.

В конце сентября мужчина ударил ножом девочку-подростка в Ростове-на-Дону. Нападавший был пьян, он ранил ребенка на детской площадке. Девочка смогла оказать сопротивление и убежала. Полиция быстро нашла подозреваемого. Им оказался ранее судимый местных житель. Теперь следователи проверяют, не причастен ли он к другим подобным преступлениям.