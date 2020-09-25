Мужчина ударил ножом девочку-подростка в Ростове-на-Дону

Пьяный мужчина напал на подростка на детской площадке. Девочка смогла оказать сопротивление нападавшему и убежала.

После пострадавшая обратилась в больницу, где и рассказала о происшествии. Полицейские создали со слов девочки фоторобот и оперативно нашли нападавшего. Им оказался неоднократно судимый местный житель.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Помимо этого, проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных правонарушений.

Ранее поножовщина произошла возле паба в британском Плимуте. Пострадали четыре человека, 50-летний подозреваемый задержан.