Мужчина с кувалдой разбил чужой автомобиль в Коломне

Неизвестный мужчина в Коломне набросился с кувалдой на чужой автомобиль, который был припаркован во дворе одного из жилых домов. Скрываясь с места происшествия, мужчина умышленно повредил шлагбаум на выезде из двора. Сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Все произошло в понедельник, 29 августа, на улице Фрунзе.

«Полицейскими предварительно установлено, что неизвестный мужчина предметом, похожим на кувалду, нанес механические повреждения припаркованной машине, после чего покинул место происшествия», — сообщили «360» в пресс-службе регионального главка МВД.

Злоумышленник уехал на автомобиле марки Skoda. Скрываясь с места происшествия, мужчина умышленно повредил шлагбаум на выезде со двора, отметили в пресс-службе.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий направленных на установление и задержание правонарушителя. Полиция опрашивает очевидцев, изъяты записи с камер видеонаблюдения, сейчас они изучаются», — отметили в ведомстве.

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