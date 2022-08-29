Пьяный мужчина напал на таксиста и устроил ДТП в Перми

В Перми задержали пьяного молодого человека, который напал на таксиста и устроил аварию. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

В ведомстве сообщили, что во время поездки нетрезвый пассажир напал на водителя такси и начал его душить. Он заставил шофера пересесть на пассажирское место, после чего сам сел за руль, однако не справился с управлением и вписался в дерево. После ДТП таксист выскочил из авто и обратился за помощью к полицейским, которые оказались неподалеку. Они задержали нарушителя.