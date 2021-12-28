Мужчина, вооруженный автоматом, взял в заложники несколько человек в больнице в городе Светлограде Ставропольского края. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, напавшего уже удалось обезвредить. Подробности происшествия выясняются. По предварительным сведениям, причиной стал бытовой конфликт.

Ранее парижские полицейские задержали жителя города, который взял в заложники двух женщин — мать и дочь — и удерживал их на протяжении 17 часов. Причиной такого поступка со стороны злоумышленника стало психическое заболевание. Задержав заложников, он хотел добиться встречи с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти.