Полицейские задержали парижанина, которые захватил заложников

Парижские полицейские задержали жителя города, который взял в заложники двух женщин и удерживал их на протяжении 17 часов. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Twitter-аккаунт главы МВД Франции Жеральда Дарманена.

«Человек, взявший заложников, задержан. Пострадавших нет», — рассказал сотрудник МВД.

Ситуация произошла в 12-м округе Парижа. Зайдя в магазин, мужчина захватил двух женщин — мать и дочь. После переговоров с полицейскими он решил отпустить мать, передала «Газета.ru».

Причиной такого поступка со стороны злоумышленника поступило психическое заболевание. Задержав заложников, он планировал добиться встречи с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти.