Происшествия 04 апреля 2024, 22:52 Мужчина пытался вытащить девушку за ногу из кабинки канатной дороги в Сочи Полиция Сочи проверит видео, где мужчина вытаскивает из фуникулера девушку РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Сочи на курорте «Роза Хутор» мужчина пытался вытащить девушку за ногу из кабинки канатной дороги. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Сочи 1». Полицейские инициировали проверку, об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина пытается вытащить сопротивляющуюся девушку из кабинки канатной дороги. Причина — якобы фальшивый ски-пасс, сообщили авторы публикации. Предположительно, мужчина является охранником курорта «Роза Хутор». Однако администрация курорта заявила, что это не соответствует действительности, а в конфликте должна разбираться полиция.

Реклама

«Полицейскими пункта полиции Красная поляна УВД по городу Сочи по выявленной публикации проводится проверка», — заявили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Туристам рекомендовали покупать летние туры на отдых в Сочи заранее. Ближе к лету цены вырастут из-за динамического ценообразования.