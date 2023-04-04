Эксклюзив 04 апреля 2023, 22:26 Мужчина пытался похитить ребенка из батутного центра в Москве Unsplash

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Мужчина приставал к девочке, а затем попытался увести ее из батутного центра в Москве. По словам отца ребенка Георгия Тарасова, незнакомец прошел через два контрольно-пропускных пункта и без разрешения вошел в закрытую детскую зону. Об этом он рассказал «360».

Все произошло в батутном центре «Атмосфера» в ТЦ «Каширская Плаза» 1 апреля. Отец девочки спросил у работников батутного центра, является ли мужчина одним из сотрудников и получил отрицательный ответ. Тогда он попросил инструкторов проследить за ним, а сам вызвал полицию. После звонка, отец направился к незнакомцу и попытался узнать с какой целью тот преследует маленькую девочку.

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«Я за ним пошел, а мужчина мне ответил, что это его ребенок. Я сразу же понял какие он может иметь намерения», — сказал Тарасов.

Отец также добавил, что он незаметно снимал видеодаказательства.

«Для того чтобы мне подтвердить свои предположения мне нужна была какая-то видеофиксация, я ходил за ним и все снимал, я предупредил всех сотрудников центра», — отметил он.

Полиция приехала в течении часа и задержала мужчину. По словам Тарасова, он опасается, что задержанный не понесет никакого наказания.

«Я в понедельник пришел в отдел полиции, где его задержали, и он меня встречал без наручников и спокойно разгуливал по участку, я надеюсь, что я не зря все снимал и смогу доказать его вину», — заявил отец.

Ранее судебные приставы Подмосковья вернули женщине похищенного бывшим мужем ребенка. Мужчина забрал на время дочь, однако позже отказался ее отдавать матери.