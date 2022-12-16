Подмосковье 16 декабря 2022, 12:57 Судебные приставы из Солнечногорска вернули женщине похищенного бывшим мужем ребенка

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Спор за ребенка между бывшими супругами помогли разрешить судебные приставы Подмосковья. Благодаря им решение суда о том, чтобы трехлетняя девочка жила с матерью, было исполнено.

Еще летом бывший муж забрал на время дочь, но в определенное время не вернул ее. После развода суд постановил, что ребенок должен постоянно жить с мамой, но это решение не устроило отца. Он перестал выходить на связь, и женщина, которая живет в Ставропольском крае, не смогла его разыскать. Ей пришлось обратиться за помощью в Федеральную службу судебных приставов.

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Выяснилось, что отец живет в Подмосковье. Приставы Солнечногорска начали разыскивать мужчину, который фактически похитил ребенка у матери, но по месту жительства он найден не был. Соседи сказали, что со съемной квартиры тот съехал, а куда — неизвестно.

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Спустя какое-то время удалось установить место работы пропавшего. Уже там выяснилось, что из Солнечногорска он переехал в Химки.

Совместными усилиями судебных приставов Солнечногорского и Химкинского отделений удалось разыскать отца и организовать передачу ребенка матери в спокойной обстановке. Для этого привлекали в том числе детского психолога.

Однако конфликт между бывшими супругами не исчерпан. Теперь мужчина уклоняется от уплаты алиментов и должен уже больше 270 тысяч рублей двум своим детям (кроме трехлетней девочки в семье есть еще мальчик двух лет). Судебные приставы снова принялись за дело.

Разведенные родители стали в три раза чаще бороться друг с другом за воспитание детей в Подмосковье. Только зафиксированное количество обращений по таким случаям увеличилось более, чем на 80% за три года.

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