Происшествия 26 января 2023, 17:41 Мужчина проявил чудеса ловкости, чтобы спасти ребенка от пожара в Махачкале «112»: мужчина спас ребенка от пожара в Махачкале

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В многоквартирном доме в Махачкале 26 января произошел пожар. Telegram-канал «112» показал, как мужчина проявил чудеса ловкости ради спасения ребенка.

Мужчина бросился к дому и ловко взобрался по стенам до третьего этажа и спустил оттуда ребенка.

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По информации канала, возгорание произошло сразу в нескольких квартирах. По предварительным данным, причиной стало повышенное давление в газопроводе из-за неисправности оборудования.

Экстренные службы перекрыли подачу газа, пожарники потушили огонь. В результате два человека с ожогами попали в больницу. Жертв было бы больше, если бы мужчина вовремя не среагировал и не спас ребенка.

К сожалению, жителю Новосибирска не повезло. Двадцать шестого января произошло возгорание в одной из квартир дома, расположенного в Дзержинском районе города. В результате погиб 50-летний мужчина и восемь котов, которые проживали вместе с ним.

В этот же день пожарные потушили огонь в коммунальной квартире в Центральном районе Петербурга. Спасатели эвакуировали мужчину, который получил ожоги тела.