Происшествия 26 января 2023, 16:36 Пожар потушили в коммунальной квартире в Центральном районе Петербурга

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В дежурную часть МЧС по Петербургу накануне поступило сообщение о пожаре в доме № 9 по улице Боровой в Центральном районе города. Об этом написал «Патрульный Петербурга».

Прибывшие на место ЧП спасатели увидели, что горит комната в коммунальной квартире площадью 10 квадратных метров. Спасатели помогли эвакуироваться одному из жильцов. Мужчина получил ожоги тела, рассказала Neva.Today.

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За 40 минут спасателям удалось ликвидировать огонь. О других пострадавших не сообщается.