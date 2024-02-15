Происшествия 15 февраля 2024, 20:26 Число жертв атаки ВСУ на Белгород выросло до семи Гладков: 7 человек погибли из-за ракетной атаки ВСУ на Белгород, 18 пострадали Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Число погибших при ракетной атаке украинских националистов на Белгород 15 февраля достигло семи. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Позже данные подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области в своем Telegram-канале уточнил, что седьмая погибшая — 80-летняя пенсионерка. Он выразил соболезнования ее семье и близким.

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«По раненым. В городскую больницу № 2 города Белгорода самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая. Общее количество пострадавших увеличилось до 18 человек», — написал Гладков.

Четырех получивших ранения, в том числе двух детей, после оказания медпомощи отпустили домой — им предстоит амбулаторное лечение.

В Минздраве отмечали, что при обстреле погибли шесть человек, в том числе ребенок. В министерстве также сообщили о 20 пострадавших, среди которых есть дети.

Четырех получивших травмы, в том числе двух несовершеннолетних, доставят на лечение в Москву. Гладков отметил, что люди поедут в столицу вечером 15 февраля. Остальные раненые остаются под контролем белгородских врачей.