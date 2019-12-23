23 декабря 2019, 14:07
Мужчина попытался отправить два грамма гашиша по почте
Около года назад петербуржец пытался отправить два грамма гашиша из отделения почты. Недавно полиция города возбудила уголовное дело. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В конце ноября 2018 года мужчина хотел переслать клиенту 2,09 грамма растительного наркотика. Товар он сложил в полимерную упаковку.
Об инциденте в отделении почты узнали в марте текущего года. И только сейчас это дело получило статус уголовного.
Ранее правительство России одобрило новые санкции за пропаганду запрещенной информации о наркотиках и психотропных веществах в интернете.