Мужчина попытался отправить два грамма гашиша по почте

В конце ноября 2018 года мужчина хотел переслать клиенту 2,09 грамма растительного наркотика. Товар он сложил в полимерную упаковку.

Об инциденте в отделении почты узнали в марте текущего года. И только сейчас это дело получило статус уголовного.

Ранее правительство России одобрило новые санкции за пропаганду запрещенной информации о наркотиках и психотропных веществах в интернете.