Правительство одобрило увеличение штрафов за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство одобрило новые санкции за размещение в интернете запрещенной информации о наркотиках и психотропных веществах. Владельцев ресурсов с такой информацией планируют штрафовать.

Законопроект о штрафах за размещение запрещенной информации о наркотиках был рассмотрен на заседании правительства, которое прошло 19 декабря.

«Одобрить проект федерального закона „О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за размещение (распространение) запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах с использованием информационно-телекоммуникационной сети ‚Интернет‘“ и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в решении правительства.

Документ предусматривает ввод повышенных штрафов для владельцев интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотики. Если в распространении запрещенной информации уличат иностранцев или лиц без гражданства, авторы законопроекта предлагают их штрафовать, а в отдельных случаях высылать за пределы России.

Кроме того, планируется увеличить штрафы за неисполнение обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации о наркотиках по требованию Роскомнадзора.