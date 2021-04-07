Мужчина попал под машину в Ноябрьске

Произошла авария в Ноябрьске. Мужчина попал под машину на пешеходном переходе. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион» со ссылкой на ГИБДД по региону.

Пострадавшего отвезли в больницу с множеством переломов и черепно-мозговой травмой. Водитель, который не пропустил его на переходе, был трезв. Правоохранители выясняют детали и обстоятельства происшествия.

Ранее в результате массового ДТП в Новосибирской области погибли два человека, не менее шести человек пострадали.