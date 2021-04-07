Жертвами ДТП в Новосибирской области стали 2 человека

В результате массового ДТП в Новосибирской области погибли два человека, не менее шести человек пострадали. Двоих детей госпитализировали в тяжелом состоянии.

Авария произошла в 03:40 по московскому времени на 22-м километре трассы К19-Р. Столкнулись автобус ПАЗ, ехавший из Новосибирска в Жеребцово, микроавтобус Toyota Hiace и Honda Fit.

«Шесть пострадавших, из них двое детей. Дети в тяжелом состоянии доставлены в больницу на Красный проспект. Среди взрослых одна женщина в тяжелом, остальные в среднем», — сообщила ТАСС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

По предварительной информации МЧС Новосибирской области, в аварии погибли два человека, количество пострадавших уточняется. В одном из автомобилей заблокирован ребенок, еще одного пострадавшего от столкновения транспортных средств отбросило с моста на железные пути.

Источник фото: МЧС по Новосибирской области