Мужчина получил срок за смертельное ДТП во Владимире

Жителя Владимира приговорили к тюремному заключению за то, что он сбил женщину. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель сбил женщину по неосторожности, в результате она умерла.

Свою вину мужчина признал. Его приговорили в к одному году тюрьмы с лишению прав на два года.

Ранее девушка на электросамокате сбила 11-летнего мальчика на велосипеде на севере Санкт-Петербурга.