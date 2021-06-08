08 июня 2021, 20:22
Мужчина получил срок за смертельное ДТП во Владимире
Жителя Владимира приговорили к тюремному заключению за то, что он сбил женщину. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель сбил женщину по неосторожности, в результате она умерла.
Свою вину мужчина признал. Его приговорили в к одному году тюрьмы с лишению прав на два года.
Ранее девушка на электросамокате сбила 11-летнего мальчика на велосипеде на севере Санкт-Петербурга.