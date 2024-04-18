Важное 18 апреля 2024, 16:39 Мужчина получил осколочное ранение при обстреле Херсонской области Сальдо: ВСУ обстреляли жилые кварталы Алешек, есть пострадавший РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли жилые кварталы Алешек в Херсонской области 18 апреля. Один человек пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу», — написал он.

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В Новой Каховке Вооруженные силы Украины ударили по спецтехнике на территории ЖЭКа. Обошлось без жертв, но машина коммунальных служб была уничтожена.

«Обстрелы противника в Голопристанском округе привели к лесным пожарам на площади в 1,8 гектара», — добавил Сальдо.

ВСУ регулярно наносят удары по российским территориям, при этом намеренно целятся по гражданской инфраструктуре. Ранее из-за обстрела со стороны Украины погиб мирный житель Каховки. Еще четыре человека получили ранения. В Новой Каховке повредило газопровод. Под огонь также попали Алешки, Казачьи Лагеря, Великие Копани, Днепряны и Новая Маячка.