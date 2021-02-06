Мужчина погиб во время пожара в Мурманской области
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный СУСК РФ. Из горящего дома также спасли двух человек, еще 15 эвакуировали. Огонь распространился на площади в 1600 квадратных метров.
Правоохранители проводят проверку и выясняются обстоятельства случившегося. Экспертиза показала, что причиной смерти мужчины стало отравление угарным газом. Также на его теле были найдены ожоги.
Ранее пожилая женщина и 11-летний ребенок погибли в пожаре в пятиэтажном доме в Нальчике. Возгорание началось 6 февраля, в 03:57, в квартире на улице Ингушской. Огонь охватил жилплощадь на четвертом этаже. Площадь возгорания — 30 квадратных метров.
Спасатели МЧС локализовали пожар в 04:22, а через 10 минут — ликвидировали. С пламенем боролись 23 человека и пять единиц техники.
Пожарные эвакуировали 40 местных жителей. Погибли 82-летняя женщина и 11-летний школьник.
Региональное Следственное управление СК России назвало предварительную причину пожара. Пламя могло разгореться из-за неисправной электропроводки.