Мужчина погиб во время пожара в Мурманской области

Пожар случился в жилом доме в Кандалакше Мурманской области. Погиб один мужчина, остальные жильцы не пострадали.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный СУСК РФ. Из горящего дома также спасли двух человек, еще 15 эвакуировали. Огонь распространился на площади в 1600 квадратных метров.

Правоохранители проводят проверку и выясняются обстоятельства случившегося. Экспертиза показала, что причиной смерти мужчины стало отравление угарным газом. Также на его теле были найдены ожоги.

Ранее пожилая женщина и 11-летний ребенок погибли в пожаре в пятиэтажном доме в Нальчике. Возгорание началось 6 февраля, в 03:57, в квартире на улице Ингушской. Огонь охватил жилплощадь на четвертом этаже. Площадь возгорания — 30 квадратных метров.

Спасатели МЧС локализовали пожар в 04:22, а через 10 минут — ликвидировали. С пламенем боролись 23 человека и пять единиц техники.

Пожарные эвакуировали 40 местных жителей. Погибли 82-летняя женщина и 11-летний школьник.

Региональное Следственное управление СК России назвало предварительную причину пожара. Пламя могло разгореться из-за неисправной электропроводки.