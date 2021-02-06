Пенсионерка и школьник погибли при пожаре в квартире в Нальчике

Возгорание началось 6 февраля, в 03:57, в квартире на улице Ингушской. Огонь охватил жилплощадь на четвертом этаже. Площадь возгорания — 30 квадратных метров.

Спасатели МЧС локализовали пожар в 04:22, а через 10 минут — ликвидировали. С пламенем боролись 23 человека и пять единиц техники.

Пожарные эвакуировали 40 местных жителей. Погибли 82-летняя женщина и 11-летний школьник.

Региональное Следственное управление СК России назвало предварительную причину пожара. Пламя могло разгореться из-за неисправной электропроводки. В прихожей квартиры загорелся холодильник.

«Находившиеся в спальной комнате пожилая женщина и ее внук задохнулись продуктами горения», — говорится в сообщении.

В квартире также находились 17-летняя внучка пенсионерки и ее 16-летняя подруга. Их успели эвакуировать сотрудники МЧС.

На месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства ЧП.