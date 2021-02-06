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    06 февраля 2021, 10:21

    Пенсионерка и школьник погибли при пожаре в квартире в Нальчике

    Алена Макаренко

    Пожилая женщина и 11-летний ребенок погибли в пожаре в пятиэтажном доме в Нальчике. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

    Возгорание началось 6 февраля, в 03:57, в квартире на улице Ингушской. Огонь охватил жилплощадь на четвертом этаже. Площадь возгорания — 30 квадратных метров.

    Спасатели МЧС локализовали пожар в 04:22, а через 10 минут — ликвидировали. С пламенем боролись 23 человека и пять единиц техники.

    Пожарные эвакуировали 40 местных жителей. Погибли 82-летняя женщина и 11-летний школьник.

    Региональное Следственное управление СК России назвало предварительную причину пожара. Пламя могло разгореться из-за неисправной электропроводки. В прихожей квартиры загорелся холодильник.

    «Находившиеся в спальной комнате пожилая женщина и ее внук задохнулись продуктами горения», — говорится в сообщении.

    В квартире также находились 17-летняя внучка пенсионерки и ее 16-летняя подруга. Их успели эвакуировать сотрудники МЧС.

    На месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства ЧП.